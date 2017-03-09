Датским политикам запретили брать с собой в РФ гаджеты

17:29, 09 марта 2017
Наука и IT
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Из соображений безопасности делегация комитета по международным делам парламента Дании отправилась в Москву без смартфонов, планшетов и компьютеров.

Иллюстрация REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил парламентарий Мартин Лидегаард.

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Бывший министр иностранных дел королевства, ныне депутат от партии «Радикальная Венстре» написал, что им посоветовали не брать смартфоны, и прикрепил к посту фотографию кнопочного телефона Nokia, с инвентарным номером 6.

Согласно докладу Министерства обороны Дании, в 2015 и 2016 годах правительственные учреждения несколько раз подвергались кибератакам, которые совершались из-за рубежа.

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Теги: #Россия#гаджеты#политики