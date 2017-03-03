В НАТО заговорили о "гибридном сдерживании" России

В НАТО заявляют, что необходимо применять «гибридное сдерживание» России. Об этом заявил заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе, британский генерал Адриан Брэдшоу, говоря об экономических санкциях, пишет ВВС.

Брэдшоу призвал НАТО активизировать противодействие кибератакам, пропаганде и политической агитации со стороны РФ.

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Кроме того, генерал заявил, что необходимо обеспечить русскоязычное население стран Балтии альтернативными российским СМИ источниками информации. При этом вероятность военного столкновения России и НАТО генерал оценивает как низкую.

Напомним, в Литву из Германии доставлена 20 боевых машин пехоты Marder, 6 танков Leopard 2 и инженерные машины Dachs.

Военная техника механизированного батальона НАТО прибыла из Графенвера (Бавария) на железнодорожную станцию Шештокай, откуда будет перевезена к месту постоянной дислокации, на военную базу в Рукле.