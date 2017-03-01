Ученые смоделировали падение гигантских астероидов на две европейские столицы

Падение крупного астероида – один из самых популярных сценариев конца света. Считается, что такого рода событие могло вызвать одно или несколько крупнейших массовых вымираний в истории Земли, передает Naked-science.

Специалисты применили специальную компьютерную программу ARMOR. Диаметр астероида, согласно сценарию, составляет 200 м, его плотность равна 3,1 тонны на кубический метр. Небесное тело врезается в Землю при скорости 20 километров в секунду под углом 45 градусов. Стоит отметить, что астероиды диаметром 200 м падают на нашу планету каждые 40 тыс. лет, более мелкие объекты – диаметром 50 м – примерно каждые 850 лет.

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"Моделирование дало весьма неутешительный результат. В случае падения на Лондон астероида погибнут 8,7 млн его жителей. Всего, как предполагается, в британской столице проживает 14 млн человек. Аналогичное моделирование катастрофы в случае с Берлином показало, что жертвами станут 3,5 млн человек из 6 млн проживающих там", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причинами столь тяжелых последствий станут ударная волна и тепловое излучение. Предполагается, что исследование позволит лучше подготовиться к катастрофам такого характера.

Ранее УНИАН сообщал, что прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в ближайший миллиард лет покой планеты нарушат более 2 тысяч астероидов.