Ученые узнали, когда астероиды уничтожат Землю

Американские ученые заявили, что астероиды, несущие гибель Земли, приблизятся к ней лишь через 1,35 млн лет, передает vistanews.

В последний раз космический вторженец, упавший на Землю 66 миллионов лет назад, уничтожил 75% жизни на планете.

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Для предотвращения атак из космоса планируют использовать противоракетные установки, который помогут сразить астероид небольшого размера, проблема заключается в высокой скорости падения инородного небесного тела, увидеть его можно лишь в момент горения в верхних слоях атмосферы, "подловить" его на пути и изменить траекторию полета тоже очень сложно.

Как сообщал УНИАН, в феврале мимо Земли пронесется астероид WF9. Если он столкнется с Землей, полностью разрушит город или вызовет мощное цунами в случае падения в воду, считает астроном, сторонник теории заговора доктор Захарович.