Иранским геймерам предложили взорвать американский танкер

В Иране выпущена новая компьютерная игра, целью которой является подрыв американского танкера в Персидском заливе, сообщает Reuters.

Игра называется "Counter Strike" и не имеет ничего общего широко известной одноименной игрой. Миссия игрока заключается в том, чтобы пробраться на нефтяной танкер и заложить на нем две бомбы. Взрыв танкера должен заблокировать движение в Хормузском проливе - морском путе, по которому осуществляется 2/5 мировых поставок нефти.

По замыслу создателей, игра должна послужить наглядной иллюстрацией предостережения духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. В июне 2006 года он заявил, что экспорт нефти из Персидского залива может оказаться под угрозой, если США поведут себя неверно по отношению к Ирану.

Напомним, что противостояние Вашингтона и Тегерана по поводу иранской ядерной программы уже давно нашло свое отражение в мире компьютерных игр.

Так, в США существует популярная игра под названием "U.S. attacks Iran" ("США атакует Иран") или "Assault on Iran" ("Нападение на Иран"). В ней игроку предлагается испытать себя в роли американского пехотинца, получившего задание уничтожить иранские ядерные объекты.

Лента.ру