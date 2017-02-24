В Аризоне местная жительница заявила о взрыве iPhone 7 Plus (видео)

Перед этим, по словам 18-летней Брианны Оливас, устройство взорвалось, сообщает Mashable.

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Девушка рассказала, что ее смартфон вышел из строя на следующий день после того, как она отнесла его в магазин Apple, так как он не включался. Техники осмотрели телефон и, когда он заработал, сообщили владелице, что устройство исправно и находится в прекрасном состоянии.

«Утром, пока я спала, телефон находился на зарядке рядом с моей головой. Мой парень пошел в уборную, краем глаза увидел, что телефон дымится и услышал визгливый звук. Когда он взял его, телефон уже загорелся. Он быстро схватил его и бросил в ванной. Как только это было сделано, произошел взрыв, а дым усилился», - сообщила Оливас.

В Apple со своей стороны заявили, что выясняют обстоятельства инцидента. Сотрудники компании проводят необходимые тесты, результаты которых будут известны примерно в течение недели.