Apple готовит неожиданное цветовое решение для iPhone 7 Plus

Компания Apple готовит к выпуску iPhone 7 Plus в новом цветовом решении. Специально для китайского рынка флагманский смартфон выполнят в ярко-красном корпусе. Об этом сообщает 4PDA.

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По информации издания, проект ориентирован исключительно на китайского потребителя. Но есть вероятность, что со временем новинка будет доступна и в других регионах. Источники сообщают, что на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу уже приступили к серийному производству iPhone 7 Plus в красном цвете China red.

Когда новая версия устройства дебютирует на китайском рынке, пока неизвестно. Пока этот смартфон продается в пяти цветовых решениях: черном, "черном ониксе", белом, золотом и "розовом золоте".