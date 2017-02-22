NASA проводит экстренную пресс-конференцию о "внеземной жизни" (событие завершено)

Тема выступления, указанная в пресс-релизе, - "Открытие за пределами нашей Солнечной системы".

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В анонсе говорится, что будут представлены новые данные о планетах, которые вращаются вокруг звезд, кроме нашего Солнца, известных как экзопланеты. По самым оптимистичным прогнозам, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена какая-то планета, где теоретически возможна жизнь.

Издание BuzzFeed со ссылкой на информированные источники сообщило, что на пресс-конференции сотрудники NASA расскажут "какую-то потрясающую информацию".