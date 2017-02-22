Ученый рассказал, о каком открытии сообщит сегодня NASA

Об этом в блоге NASA Watch сообщил астробиолог, бывший сотрудник агентства Кит Коуинг, передает Naked Science.

По словам Коуинга, к выводу о теме пресс-конференции он пришел на основании открытых источников. Так, ученый сравнил состав участников мероприятия с их последними научными публикациями. В частности, он указал, что среди спикеров заявлен астроном Майкл Гиллон, который совместно с другими исследователями в 2016 году занимался наблюдением экзопланет в системе TRAPPIST-1, в том числе TRAPPIST-1c. Отчеты этих наблюдений опубликованы на сайте Института исследований космоса с помощью космического телескопа, основанного NASA.

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Астробиолог отмечает, что речь, вероятно, пойдет о семи экзопланетах, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1 (2MASS J23062928-0502285), который находится на расстоянии 39,5 световых лет от Земли. В прошлом году команда под руководством Гиллона обнаружила три из этих космических объектов, подтверждение о регистрации еще четырех экзопланет и станет темой новой встречи.

Предполагается, что помимо размеров (от 79 до 113 процентов от земного) с Землей обнаруженные экзопланеты, по меньшей мере шесть из них, роднит состав: они состоят из каменных минералов и при температуре поверхности от 0 до 100 градусов Цельсия могут содержать жидкую воду. Масса экзопланет составляет 41–134 процента массы Земли, сидерический период — 1,51–20 дней. Тем не менее, Коуинг подчеркивает, что специалисты NASA не нашли на открытых небесных телах признаков жизни.

Ранее NASA анонсировало пресс-конференцию об открытии, которое было сделано при наблюдении за космическими объектами вне Солнечной системы. Предполагается, что речь может идти об обнаружении экзопланет, поверхность которых теоретически пригодна для жизни. Трансляция встречи начнется 22 февраля в 20:00 по киевскому времени.