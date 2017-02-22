Новая планета или внеземная жизнь?: NASA анонсировало "открытие" за пределами Солнечной системы (видео)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трансляция будет вестись на сайте агентства и на телеканале Nasa TV, начало - 20:00 по киевскому времени.

Тема выступления, указанная в пресс-релизе, - "Открытие за пределами нашей Солнечной системы".

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В анонсе говорится, что будут представлены новые данные о планетах, которые вращаются вокруг звезд, помимо нашего Солнца, известных как экзопланеты.

Объявление уже взволновало ученое сообщество и СМИ.

По самым оптимистичным предположениям, аэрокосмическое агентство может объявить о том, что за пределами Солнечной системы была найдена некая планета, где теоретически возможна жизнь.

Экзопланета - планета, которая обращается вокруг звезды, не являющейся Солнцем. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд была неразрешимой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года). Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов.

На 16 января 2017 года достоверно подтверждено существование 3563 экзопланеты в 2674 планетных системах, из которых в 601 имеется более одной планеты.

Подавляющее большинство открытых экзопланет обнаружено с использованием различных непрямых методик детектирования, а не визуального наблюдения. Большинство известных экзопланет — газовые гиганты и более походят на Юпитер, чем на Землю.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ближайшую к Солнечной системе пригодную для жизни планету.