В Британии разработали летающий дрон, который по команде хозяина делает селфи (видео)
21:00, 24 января 2017Наука и IT
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Разработчики тестируют дрон, который должен летать за своим хозяином и фотографировать его по команде.
Изобретатели разочаровались в возможностях телефонной камеры / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Изобретатели рассказали, что очень любят делать селфи, однако разочаровались в возможностях телефонной камеры, с которой обычно сами себя фотографируют.
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Британцы впрочем, пока не имеют денег, чтобы запустить дроны в массовое производство, поэтому собирают их в интернете.
В Великобритании разработали летающий дрон, который по команде хозяина делает селфи
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