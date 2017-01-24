В Британии разработали летающий дрон, который по команде хозяина делает селфи (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Изобретатели рассказали, что очень любят делать селфи, однако разочаровались в возможностях телефонной камеры, с которой обычно сами себя фотографируют.

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Британцы впрочем, пока не имеют денег, чтобы запустить дроны в массовое производство, поэтому собирают их в интернете.