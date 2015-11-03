Google намерен с 2017 года использовать беспилотники для доставки товаров
Американская компания Google намерена в 2017 году начать использовать беспилотные летательные аппараты для доставки товаров своим клиентам.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на руководителя разработок средств доставки Дэвида Воса, передает Лента.ру.
«Наша цель — запустить коммерческую компанию и начать работу в 2017 году», — отметил Вос на конференции по управлению воздушным движением, проходящей в пригороде Вашингтона.
Он не привел каких-либо подробностей о том, какой тип дронов будет использоваться для этого, как будет реализована эта услуга и какие товары будут поставляться таким способом.
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О том, что Google ведет подобные разработки, стало известно в 2014 году. Первоначально за проект Project Wing отвечало исследовательское подразделение Google X.
Первые изготовленные беспилотники компания испытывала в Австралии. Сообщалось, в частности, что аппараты будут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий или срочной доставки медикаментов.
Аналогичные проекты разрабатывает крупнейшая компания в сфере интернет-торговли Amazon. 24 июля 2015 года сообщалось о достижении первых договоренностей между НАСА и 13 компаниями, включая Amazon и Google, по вопросам создания единой системы управления полетами дронов. Потенциал рынка воздушной курьерской доставки оценивается в миллиарды долларов ежегодно.