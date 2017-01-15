NASA опубликовало новое фото Юпитера

NASA опубликовало новое цветное фото Юпитера. Фотография размещена на сайте космического агентства.

На фото отчетливо видно Большое красное пятно – одну из самых известных черт планеты. Кроме того, на снимке также видна череда мощных ураганов.

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Фото сделано аппаратом Юнона во время осуществления третьего сближения с планетой. Расстояние от аппарата до Юпитера составило 458,8 тысяч километров.

Как сообщал УНИАН, NASA обнародовало видео посадки станции Huygens на "луну" Сатурна – Титан.

При создании видео посадки были использованы реальные снимки, сотни которых Huygens сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан.

Миссия Huygens - первая мягкая посадка во Внешней Солнечной системе, состоялась 14 января 2005 года, но видеозапись с моделированием этих событий появился только 11 января 2017. На снимках изображены скалистые склоны с темными каналами и крутыми оврагами. В районе приземления зонда поверхность была темной и зернистой, похожей высохшего озера.