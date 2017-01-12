NASA обнародовало видео первой в истории посадки зонда на спутник Сатурна

При создании видео посадки были использованы реальные снимки, сотни которых Huygens сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан.

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Миссия Huygens - первая мягкая посадка во Внешней Солнечной системе, состоялась 14 января 2005 года, но видеозапись с моделированием этих событий появилась только 11 января 2017.

На снимках запечатлены скалистые нагорья, испещренные темными каналами и крутыми оврагами. В районе приземления зонда поверхность была темной и зернистой, походившей на дно высохшего озера.

"Посадка Huygens - прорыв в наших исследованиях Титана, а также первая мягкая посадка на "луну" внешней планеты. Она полностью изменил наше понимание этого покрытого дымкой океанического мира", - отметила исследователь проекта Кассини в лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Линда Спилкер.

Зонд Huygens создан Европейским космическим агентством и назван в честь голландского астронома XVII века Христиана Гюйгенса. Он был запущен 15 октября 1997 года в связке с космическим аппаратом Cassini.

Добавим, ранее стало известно, что температура на Титане составляет около -180 градусов по Цельсию, идут метановые дожди, а реки впадают в углеводородные моря. Азотная атмосфера Титана в полтора раза толще земной и защищает от радиации. На поверхности есть огромное количество углеводородов в твердом и жидком виде, которые могут быть использованы в качестве источников энергии.

Хотя в атмосфере не хватает кислорода, водяной лед непосредственно под поверхностью может быть использован для обеспечения кислородом для дыхания и сжигания углеводородов в качестве топлива. На Титане холодно, но его гипотетическим обитателям не понадобятся скафандры для поддержания давления – только теплая одежда и респираторы.