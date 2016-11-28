Ученые назвали лучшее место для постройки колонии, чем Марс

Температура на Титане составляет около -180 градусов по Цельсию, идут метановые дожди, а реки впадают в углеводородные моря. Тем не менее, Титан может оказаться единственным местом в Солнечной системе, где имеет смысл строить постоянную, самодостаточную колонию. Об этом пишет Scientific American.

Читайте такжеNASA назвало три планеты, на которые в будущем могут переселиться люди (видео)

Ученые пришли к такому выводу, посмотрев на возможные варианты для колонизации под новым углом – экологическим. По мнению исследователя Аманды Хендрикс, этот вариант даже лучше Марса.

Авторы материала считают, что у людей будущего будут примерно те же потребности, что и у нас: их жилище будет нуждаться в достаточном количестве энергии, жилой температуре и защите от жестких внешних факторов, таких как космическая радиация.

До сих пор большинство исследователей смотрели на Луну или Марс в качестве следующего шага колонизации. Оба эти направления имеют два преимущества - они не слишком далеки от Земли, а возможность строительства поселения не такая уж нереальная.

Но хотя Луна и Марс выглядят сравнительно разумными направлениями, они оба не не защищены магнитосферой и атмосферой. Их поверхность постоянно бомбардируют космические частицы и излучение, что не даст возможности людям обосноваться там надолго.

Исследователи поясняют, что Меркурий находится слишком близко к Солнцу, к тому же здесь слишком сильные перепады температуры, чтобы жить. Атмосфера Венеры ядовита, там высокое давление и температура. Можно поселиться на воздушных шарах высоко в атмосфере Венеры, но такое жилье никогда не будет самоокупаемым.

В то же время азотная атмосфера Титана в полтора раза толще земной и защищает от радиации. На поверхности есть огромное количество углеводородов в твердом и жидком виде, которые могут быть использованы в качестве источников энергии. Хотя в атмосфере не хватает кислорода, водяной лед непосредственно под поверхностью может быть использован для обеспечения кислородом для дыхания и сжигания углеводородов в качестве топлива.

На Титане холодно, но его обитателям не понадобятся скафандры для поддержания давления – только теплая одежда и респираторы.

Жилые корпуса могут быть изготовлены из пластика, произведенного из неограниченных ресурсов, добываемых на поверхности. Они могут быть построены в виде куполов, надутых теплым кислородом и азотом. Простота конструкции позволит строить огромные помещения.

Обитателям Титана не придется проводить все свое время внутри. Возможности для отдыха на Титане уникальны. Например, можно будет летать. Слабая гравитация, подобная Луне, в сочетании с плотной атмосферой позволят людям летать с крыльями за спиной. А если крылья отвалятся, можно не волноваться - посадка будет мягкой.