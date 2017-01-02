Миллионы пользователей останутся без WhatsApp, мессенджер прекратит работать на устаревших гаджетах

Месендер WhatsApp прекратит работу на устаревших смартфонах и других гаджетах. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков программы.

В частности, как отмечает издание, WhatsApp не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

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Мессенджер будет доступен на гаджетах, которые работают на Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 только до 30 июня этого года.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", - отметили разработчики.