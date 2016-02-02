Число активных пользователей WhatsApp достигло миллиарда

Об этом сообщает Лента.ру.

Приложение доступно пользователям на 53 языках и 7 мобильных платформах. Ежедневно в мессенджере пересылается 42 миллиарда сообщений, 1,6 миллиарда фотографий и 250 миллионов видеозаписей.

WhatsApp был разработан бывшим хакером Яном Кумом в 2009 году, к которому позже присоединился его бывший коллега по компании Yahoo Брайан Эктон.

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К ноябрю 2011 года WhatsApp стал самым популярным платным социальным приложением для iOS, а количество загрузок мессенджера на Android достигло 10 миллионов. В феврале 2014 года WhatsApp был куплен социальной сетью Facebook за 19 миллиардов долларов.

В январе 2016 года мессенджер стал полностью бесплатным, отменив ежегодную абонентскую плату в размере одного доллара после года безвозмездного использования.

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В середине декабря 2015 года мессенджер был на 48 часов блокирован властями Бразилии, где им пользуются 93 процента населения страны. Блокировку ввели в связи с нежеланием компании предоставить суду сведения для криминального расследования.