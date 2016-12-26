Хакеры "убили" Бритни Спирс

Хакеры взломали твиттер Sony Music Global, после чего в аккаунте появилась запись о смерти певицы Бритни Спирс, сообщает "Дождь" со ссылкой The Independent.

«Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая», - говорилось в сообщении хакеров.

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Сообщение о смерти Бритни Спирс также появилось в Twitter музыканта Боба Дилана. The Independent отмечает, что хакеры также могли взломать его аккаунт.

Представитель Бритни Спирс подтвердил изданию, что певица жива.

За хакерскими атаками может стоять группа OurMine, которая ранее была причастна ко взломам аккаунтов основателя Facebook Марка Цукерберга и основателя Wikipedia Джимми Уэльса.

Хакры из OurMine взламывают аккаунты известный людей для того, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности в интернете и убедить потенциальных клиентов воспользоваться сервисом компании.