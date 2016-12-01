Nokia представит новые смартфоны в следующем году

Финская компания Nokia в 2017 году представит новые смартфоны бренда в 2017 году. Подразделение бренда, который отвечает за производство смартфонов в Microsoft выкупила компания HMD Global. Об этом говорится в пресс-релизе HMD Global.

В сообщении указывают, что это станет "новой страницей в истории" бренда.

Отмечается, что первыми смартфонами финского бренда станут устройства с 5-дюймовым экраном, 13-мегапиксельной камерой и 2 Гб оперативной памяти, а также вариант с дисплеем 5,5 дюйма, 16-мегапиксельной камерой и 3 Гб оперативной памяти.

Работать смартфоны будут на операционной системе Android.

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Nokia уже объявила о продаже своих смартфонов в феврале следующего года. Стоит отметить, что HMD Global подписала с Nokia соглашение об использовании бренда в течение 10 лет.

Напомним, Nokia выкупила 100% акций франко-американского производителя телекоммуникационного оборудования. Завершения сделки с Alcatel стало завершением "трехлетней трансформации", которая началась по приобретению доли Siemens Nokia Siemens в 2013 году и продолжилась продажей части бизнеса, в том числе, картографического.

Саму Nokia за $7 млрд в 2013 году купила Microsoft. В мае 2016 года американская корпорация продала бренд Nokia и бизнес кнопочных телефонов компаниям FIH Mobile Limited («дочка» тайваньской Foxconn) и финской HMD Global. Сумма сделки составила $350 млн.