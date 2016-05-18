Microsoft продала бизнес Nokia производителю iPhone

Согласно договору, последняя получает контроль над бизнесом Microsoft, связанным с мобильными телефонами под брендом Nokia, пишет Lenta.ru со ссылкой на Engadget.

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В рамках соглашения в собственность FIH Mobile также переходит фабрика Microsoft в Ханое. 4,5 тыс. сотрудников американской корпорации, ответственным за производство телефонов Nokia, предложено перейти в Foxconn.

В Microsoft подчеркивают, что продолжат поддерживать смартфоны на базе операционной системы Windows 10.

В ноябре 2014 года финская Nokia вернулась на мобильный рынок, представив под своим брендом планшет N1, предназначенный для продажи в Китае. Устройство производилось на заводах Foxconn.

Мобильный бизнес Nokia официально стал частью Microsoft в апреле 2014 года. Вскоре после этого финский бренд исчез со смартфонов компании, уступив место названию Lumia. Маркировка Nokia осталась только на базовых "кнопочных" моделях телефонов. По условиям договора лицензия на этот бренд у Microsoft сохранялась в течение 10 лет с момент заключения сделки.