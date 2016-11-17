SpaceX планирует вывести на орбиту почти 4,5 тысяч спутников для раздачи интернета

Космическая корпорация SpaceX планирует запустить на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. Соответствующую заявку компания уже направила в Федеральной комиссии связи США, передает Reuters.

Согласно документу, вес каждого спутника будет составлять 386 килограммов. Аппараты будут выводить на орбиту на высоте от 1150 до 1325 километров. Территория покрытия каждого из спутников будет представлять собой эллипс шириной до двух тысяч километров.

Ожидается, что после создания такой орбитальной группировки, каждый пользователь на Земле сможет пользоваться беспроводным спутниковым интернетом на скорости до одного гигабита в секунду.

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Аппараты будут работать как адаптивная сеть, переводя свободные каналы на те участки планеты, где в данный момент находится больше всего активных пользователей.

Впрочем, когда именно начнется реализация проекта, неизвестно.

Первая стадия, о которой пишет SpaceX, - это запуск 800 спутников для создания полного покрытия на территории США. Каждый аппарат будет работать от пяти до семи лет, после чего сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX Илон Маск намерен поселить на Марсе миллион человек, чтобы "спасти человечество от неминуемой гибели".

"Мы выясняем, как взять вас на Марс и построить самоподдерживающий город, чтобы стать по-настоящему межпланетным видом", - сказал Маск.

Основатель SpaceX отметил, что колонизация займет 40-100 лет, за которые будет осуществлен 10 тысяч полетов. При использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит $10 млрд на человека. Маск заявил, что нужно снизить стоимость поездки, чтобы "как можно больше людей хотели переехать".