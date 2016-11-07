Самое яркое с 1948 года: в ноябре жители Земли смогут наблюдать рекордное "суперлуние"

Более того, "суперлуние", которое можно будет наблюдать в ноябре, станет самым ярким за последние 68 лет сообщает ZN.UA со ссылкой на портал Space.com.

Ноябрьское "суперлуние" достигнет своего пика 14 ноября и станет не только самым ярким "суперлунием" 2016 года, но и наибольшим сближением Земли с Луной с 1948 года.

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Ученые утверждают, что в следующий раз Луна подойдет так близко к Земле только 25 ноября 2034 года.

Во время "суперлуния" Земля подходит близко к Луне, что приводи к тому, что спутник нашей планеты кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Последнее в 2016 году "суперлуние" можно будет наблюдать 13 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в небе над Восточным полушарием, в частности, и над Украиной, взошла "черная" Луна.