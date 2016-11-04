Экс-агент ФБР и его девушка сгорели в электрокаре Tesla
Бывший сотрудник ФБР 44-летний Кевин Маккартни погиб в ДТП с электрокаром Tesla, который на высокой скорости врезался в дерево в американском штате Индианаполис.
Об этом сообщает телеканал CBS.
За рулем находилась его девушка, 27-летняя Спекман, которая не справилась с управлением.
По словам свидетелей, от удара у электрокара взорвались литий-ионные батареи, транспортное средство взорвалось и загорелось. Детали автомобиля разбросало в радиусе более 100 м. Спекман погибла на месте. Ее пассажир, Маккартни, смог выбраться из автомобиля. Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
По словам представителей пожарной службы, пожарным не сразу удалось помочь жертвам автокатастрофы, поскольку им пришлось около десяти минут тушить сильное пламя от литий-ионных батарей. Кроме того, раскалившись от огня, батареи «стреляли, как снаряды», что также осложняло процесс.
«Литий-ионные батареи горят очень долго, - прокомментировали в пожарной службе Индианаполиса. - Чтобы погасить огонь, необходимо большое количество воды».
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Как пояснили спасатели, в большинстве подобных случаев компании-производители рекомендуют оставлять автомобили догорать самостоятельно. Но, поскольку в машине находились люди, это было невозможно, ведь батареи могут гореть до 24 часов.