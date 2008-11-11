Ericsson предсказала появление 20-мегапиксельного камерофона

Компания Ericsson представила свою концепцию мобильного устройства будущего, которое должно появиться в 2012 году, сообщает Nikkei. Такое устройство будет оснащено камерой с разрешением от 12 до 20 мегапикселей и модулем сотовой связи.

Также в мобильном устройстве будущего должен стоять экран, поддерживающий разрешение 1024х768 пикселей. Частота процессора устройства составит один гигагерц. Скорость передачи данных этого мобильника будущего будет превышать сто мегабит в секунду.

В настоящее время максимальное разрешение камеры, установленной в серийный мобильный телефон, составляет восемь мегапикселей. Такие мобильники выпускают компании Samsung, LG и Sony Ericsson. Максимальная скорость передачи данных в сетях 3G - 7,2 мегабита в секунду.

Лента.ру