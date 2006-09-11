Шаттл Atlantis пристыковался к Международной космической станции

Американский космический корабль Atlantis, стартовавший с космодрома на мысе Канаверал 9 сентября 2006 г., сегодня пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как передает РБК, сначала шаттл приблизился к МКС на расстояние 180 м, затем совершил переворот, подойдя к станции вплотную, и после этого произошла стыковка, сообщает NASA.

В состав экипажа корабля входят шесть человек: командир корабля Брент ДЖЕТТ, пилот Кристофер ФЕРГЮСОН и специалисты Хейдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР, Джозеф ТЭННЕР, Стивен МАКЛИН и Дэниэл БЕРБАНК. Цель нынешней космической экспедиции - возобновление строительства МКС, которое было прервано после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году. В частности, Atlantis доставил на орбиту новый комплект мощных солнечных батарей. После их полной установки МКС сможет вырабатывать в два раза больше электричества из энергии Солнца.

Минувшим днем с помощью специальной "руки-робота" астронавты обследовали поверхность космического корабля Atlantis на предмет возможных повреждений. Пока Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сообщало о каких-либо серьезных проблемах. Сегодня во время переворотного маневра перед стыковкой были сделаны фотографии днища корабля.