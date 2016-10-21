В Украине стартовали официальные продажи iPhone 7

Официальные продажи iPhone 7 в Украине стартовали в пятницу, 21 октября, в 10:00, передает "Новое время".

Но ажиотаж среди желающих приобрести новинку был настолько высок, что они занимали очереди в магазинах уже с вечера четверга.

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Сообщается, что самыми популярными цветами стали два новых оттенка черного – матовая Black (37% заказов) и глянцевый Jet Black (36%). Третьим по популярности стал оттенок Rose Gold (17%).

Мировые объемы продаж iPhone 7 станут известны в конце октября, когда компания Apple опубликует отчеты.

Цены на iPhone 7 начинаются с 23 499 грн за устройство с 32 ГБ. Самый дорогой седьмой айфон - с 256 гигабайтами памяти - обойдется покупателю в 32 тысячи гривень. Самый дешевый из iPhone 7 Plus будет стоить почти 29 тысяч гривень.