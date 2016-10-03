Аналитики обнаружили в Google Play более 400 вредоносных приложений: хакеры нашли способ обходить "радар-антивирус"

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на 4pda.

При этом специалисты искали специфические вредоносные программы, например, DressCode, которая не только скрывает опасный код, но и маскирует его.

Читайте такжеGoogle открыл доступ к технологии машинного обучения для всех желающих

Этот код активирует скачивание вируса из сети уже после установки приложения на смартфон. Так злоумышленники получают доступ ко всей информации, которая хранится на устройстве. Кроме того, аналитики уделили особое внимание моду Grand Theft Auto V для игры Minecraft: Pocket Edition, который был скачан более 500 тысяч раз. После скачивания и установки мод подключался к серверу злоумышленников. Благодаря этому мошенники могли удаленно подключаться к смартфону и превращать его в точку доступа для удалённых атак на беспроводные сети и устройства.

Читайте такжеGoogle в начале октября презентует новый продукт

Стоит отметить, что специалисты Google подтвердили расследование этого эпизода и скорейшее удаление подобных объектов из Google Play. Всего же, по мнению экспертов TrendLabs, в Google Play может содержаться более трех тысяч вирусных приложений.

Хакеры нашли способ обходить радар-антивирус, встроенный в магазин, и, несмотря на все усилия Google, продолжают загружать вредоносные программы. Ранее сообщалось о том, что Google вскоре сможет определить место, в котором была сделана та или иная фотография. Для этого сотрудники компании создали нейронную сеть, получившую название PlaNet, в базу данных которой было загружено более 90 миллионов снимков с указанием мест, в которых они были сняты.