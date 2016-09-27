В Мексике родился первый в мире ребенок от "трех родителей"

18:49, 27 сентября 2016
Наука и IT
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В Мексике успешно провели уникальную операцию по искусственному оплодотворению, в результате которой появился ребенок от "трех родителей".

Фото Erik van Rosmalen via Flickr.com

Об этом пишет Слон со ссылкой на New Scientist.

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Для зачатия эмбриологи изъяли ядро из яйцеклетки матери, которая страдает редким наследственным заболеванием – синдромом Лея.

Это ядро пересадили в яйцеклетку другой женщины, а затем оплодотворили ее и перенесли эмбрион обратно в организм матери.

Отмечается, что ребенок родился еще 6 апреля 2016 года. Как сообщают врачи, он не унаследовал генетические заболевания своих родителей.

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