В Мексике родился первый в мире ребенок от "трех родителей"
18:49, 27 сентября 2016Наука и IT
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В Мексике успешно провели уникальную операцию по искусственному оплодотворению, в результате которой появился ребенок от "трех родителей".
Ядро пересадили в яйцеклетку другой женщины / Фото Erik van Rosmalen via Flickr.com
Об этом пишет Слон со ссылкой на New Scientist.
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Для зачатия эмбриологи изъяли ядро из яйцеклетки матери, которая страдает редким наследственным заболеванием – синдромом Лея.
Это ядро пересадили в яйцеклетку другой женщины, а затем оплодотворили ее и перенесли эмбрион обратно в организм матери.
Отмечается, что ребенок родился еще 6 апреля 2016 года. Как сообщают врачи, он не унаследовал генетические заболевания своих родителей.
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