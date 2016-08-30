SpaceX впервые использует уже летавшую ракету Falcon 9 для запуска спутника

Контракт заключен с компанией SES из Люксембурга. На орбиту собираются вывести телекоммуникационный спутник SES-10, пишет Медуза со ссылкой на The Los Angeles Times.

По словам представителей SES, запуск планируется провести в октябре 2016 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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В SpaceX, в свою очередь, не стали называть точных сроков старта, указав лишь, что он запланирован на осень 2016 года.

Представители SES, комментируя подписанное соглашение, подчеркнули, что видят будущее за ракетами, которые можно использовать повторно. Они также отметили, что предстоящий запуск будет застрахован по стандартным тарифам, так как страховые компании не сомневаются в его успехе.

Сумма соглашения между SES и SpaceX не раскрывается, стороны лишь заявили, что люксембургская компания получила скидку как первый клиент, решивший провести запуск своего спутника с использованием уже летавшей ракеты-носителя.

Запуск Falcon 9, которая ранее уже выводила спутник на орбиту, "станет важным этапом на пути полного и быстрого повторного использования ракет", - говорится в распространенном SpaceX заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что компания SpaceX выбрала ступень, которая впервые будет повторно использована для запуска ракеты-носителя. Ею станет устройство CRS-8, которое впервые успешно приземлилось на беспилотную плавучую баржу в апреле 2016 года.