Falcon 9 успешно вернулась на Землю, приземлившись на морскую платформу (фото)
10:21, 15 августа 2016Наука и IT
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Первая, возвращаемая, ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на морскую платформу.
Falcon 9 приземлилась на морскую платформу / flickr.com/spacex
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту японский коммуникационный спутник.
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Как сообщал УНИАН, старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 01:26 по времени с Восточного побережья США (08:26 14 августа по Киеву) с базы ВВС США, расположенной рядом с космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида)
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