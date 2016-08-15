Falcon 9 успешно вернулась на Землю, приземлившись на морскую платформу (фото)

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту японский коммуникационный спутник.

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Как сообщал УНИАН, старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 01:26 по времени с Восточного побережья США (08:26 14 августа по Киеву) с базы ВВС США, расположенной рядом с космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида)