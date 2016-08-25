В Сингапуре начались испытания беспилотного такси
В Сингапуре запустили беспилотное такси. Проехаться в нем пока что можно совершенно бесплатно. Впрочем, речь пока идет только об испытаниях.
Поскольку речь идет об испытаниях, то, конечно же, впереди сидит водитель. Но при этом машины передвигаются без его участия. Шофер необходим только для того, чтобы отслеживать ситуацию и подстраховывать в случае, если что-то пойдет не так, пишет Би-би-си.
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В этом предприятии не задействован ни один из крупных брендов автомобильной индустрии, которые, развивают технологии беспилотного транспорта в своих научно-исследовательских отделах и конструкторских бюро.
Компания nuTonomy - стартап-девелопер компьютерных программ для беспилотных автомобилей, базирующаяся в США. Она первой получила разрешение от правительства Сингапура для проведения испытаний беспилотных автомобилей на ограниченной территории в окрестностях города. Теперь же начались испытания и с пассажирами.
Учитывая, что nuTonomy сама не производит автомобили, здесь не увидите ослепительно футуристических моделей, спроектированных под манящее беспилотное будущее. Вместо этого компания оснастила серийные электромобили Renault и Mitsubishi собственным программным обеспечением и видеокамерами.
В новых испытаниях беспилотных такси участвуют 6 автомобилей: каждый из них оснащен сложной системой лазеров, которые работают как радары, отслеживая остальных участников дорожного движения. В дополнение ко всему есть также видеокамеры, управляемые компьютером.
Испытания ограничены сравнительно небольшой частью города, которая значительно удалена от центра.
Такси будут работать в ограниченной зоне, площадью около 4 кв. км на западе города-государства. Для посадки и высадки пассажиров предусмотрены специальные остановки, поэтому сойти где вздумается не получится
Пока что это удовольствие не для каждого. После получения приглашения от nuTonomy необходимо будет зарегистрироваться, и до сих пор участниками программы стали лишь несколько десятков людей.
Компания говорит, что намерена в ближайшие месяцы начать предоставлять услуги для тысяч клиентов.
Сингапур отчасти уже является своего рода раем для такси. Иметь собственную машину в Сингапуре - дорогое удовольствие, и многие здесь пользуются услугами такси на регулярной основе. Поездки на такси относительно дешевы и пользуются большим спросом.
Дорожное движение в городе достаточно организованное и дисциплинированное.
Для сингапурцев понятие "заторы на дороге" означает, что перед светофором скопилось чуть больше машин, чем обычно.
Поэтому цель нынешних испытаний не просто в том, чтобы их провести, а в том, чтобы к 2018 году создать в стране парк беспилотных такси - по крайней мере, именно так заявляет компания nuTonomy.
NuTonomy в этом вопросе безусловно находится в группе лидеров, однако нельзя сказать, чтобы она существенно опередила других участников беспилотной гонки.
Так, Uber планирует запустить свой весьма схожий проект в Питтсбурге, США уже через несколько недель.