Uber впервые позволит пассажирам вызывать беспилотные такси

Как сообщил изданию Bloomberg Businessweek глава компании Трэвис Каланик, новый сервис будет запущен в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, передает Би-би-си.

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На начальном этапе в машинах все же будут присутствовать водители, которые смогут взять на себя управление в случае необходимости.

По информации Bloomberg, вызов такси на автопилоте будет осуществляться с помощью обычного мобильного приложения. На первом этапе такие поездки будут бесплатными.

Параллельно автоконцерн Volvo заявил, что будет сотрудничать с Uber в работе над проектом беспилотного такси. По информации концерна, для реализации проекта будет использован автомобиль Volvo XC90, на который Uber установит свои системы управления.

В работе над проектом примут участие инженеры из обеих компаний. "Этот альянс ставит Volvo в центр технологической революции в автомобильной индустрии", - заявил президент шведской компании Хакан Самуэльсон.

Сейчас сразу несколько крупных международных компаний разрабатывают собственные беспилотные автомобили. В частности, над такими проектами работают Google в сотрудничестве с Lexus и LG в сотрудничестве с Mercedes-Benz. При этом все проекты пока находятся в стадии испытаний.