В Украине впервые пересадили механическое сердце (фото, видео)

Украинские врачи впервые пересадили пациенту искусственное сердце. Об этом в Facebook написал директор Института сердца Борис Тодуров.

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"Мы сделали это! Первое механическое сердце в Украине имплантировано в Институте Сердца. Пациент только что выехал в реанимацию", - написал Тодуров.

"14 июня в ГУ "Институт сердца МЗ Украины" поступил 41 летний харьковчанин Дорошко Павел Павлович. Он работал предпринимателем, ремонтировал энергооборудование на Харьковской ТЭЦ № 5. Недавно Павел Павлович тяжело заболел и обратился в Институт Сердца с тяжелой сердечной недостаточностью", - пояснили в пресс-службе Института.

Тогда стало понятно, что единственный реальный шанс Павла Павловича продлить время ожидания донорского сердца — это имплантировать ему механическое сердце.

Использование искусственного механического сердца для больных с тяжелой сердечной патологией увеличивает их шансы выжить и дождаться необходимого для трансплантации донорского органа. На сегодняшний день стоимость такого механического сердца — 120 тысяч евро.

"Искусственное сердце" применяют у больных в терминальной стадии сердечной недостаточности для спасения их жизни и поддержки кровообращения до той поры, пока появится возможность пересадить подходящий для пересадки донорский орган. После имплантации искусственного сердца больные, как правило, находятся в кругу семьи и даже работают.

"В настоящее время в Европе более 300 пациентов находятся на искусственной поддержке кровообращения, многие из них больше двух лет. Срок службы такого сердца не ограничен, некоторые пациенты с ним живут уже более 8 лет", - подытожили в Институте.