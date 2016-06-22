Высшее образование связали с риском появления рака головного мозга

Исследование британских и шведских ученых опубликовано в The Journal of Epidemiology & Community Health, передает Лента.ру.

Ученые исследовали данные о 4,3 млн человек, родившихся в Швеции в 1911-1961 годы. За ними медики наблюдали в течение 17 лет, начиная с 1993 года. Опухоли головного мозга найдены у 5,7 тысячи мужчин и 7,1 тысячи женщин. Из них у мужчин, которые проучились в вузе как минимум три года, риск развития глиомы был на 19% больше, чем у тех, кто после девяти классов не продолжил свое образование. Аналогичный показатель для женщин составил 23%.

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Исследователи обнаружили положительную связь между повышенным риском развития опухолей головного мозга и умственной деятельностью (по сравнению с физическим трудом).

У мужчин, которые заняты интеллектуальным трудом, вероятность развития акустической невриномы (вялотекущая доброкачественная опухоль, как правило поражающая седьмой и восьмой черепно-мозговые нервы) повышалась на 50% по сравнению с теми, кто задействован в физическом труде.

Отмечается, что ученые пока не могут объяснить наблюдаемую ими связь. Однако они предполагают, что одной из ее вероятных причин может быть своевременное обращение людей, имеющих высшее образование, к врачам.

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