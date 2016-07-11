В NASA увидели среди песков Марса "надписи" азбукой Морзе и расшифровали одну из них

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.

Камера Hi-RISE снимает поверхность Марса в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите планеты с 2006 года. Точки и тире в топографии Марса замечали и раньше, однако только на дюне Хагаль (расположена чуть южнее Северного полюса) эти узоры проявились особенно ярко.

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Причина в том, что низменность почти идеально круглой формы (вероятно, засыпанный песком кратер) сосредоточила дующие вокруг ветра определенным образом. Тире формируются двунаправленными воздушными потоками (дующими перпендикулярно относительно самой дюны). Точки же (барханоидные дюны) возникают, когда что-то прерывает этот процесс вычерчивания линий - что именно, ученые пока не знают.

Планетолог Вероника Брэй (Veronica Bray), работающая с камерой Hi-RISE, расшифровала надпись со снимка. У нее получился такой текст: «NEE NED ZB 6TNN DEIBEDH SIEFI EBEEE SSIEI ESEE SEEE !!».