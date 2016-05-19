На Марсе нашли следы древних мегацунами

К таким выводам пришли геофизики из ЕС, США и Китая, передает Lenta.ru. На основе геоморфологических и тепловых изображений каналов оттока (длинных и широких низменностей, вызванных продолжительными наводнениями и эрозией) и Арабской земли на севере планеты ученые показали, что примерно 3,4 млрд лет назад на ее поверхность упали два астероида.

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После себя они оставили пару ударных кратеров диаметром более 30 км каждый. Их следы видны до сих пор на Марсе. Проведенное учеными численное моделирование показало, что в результате катастрофических событий на планете возникли две волны цунами высотой около 100 м каждая.

Первое цунами привело к выбросу на сушу огромных масс жидкой воды с образованием каналов оттока. Из них жидкость вместе с фрагментами грунта спустя некоторое время транспортировалась обратно в океан. Второй астероид упал позже, когда на Марсе существовал замороженный океан. Падение этого небесного тела вызвало волну, в результате чего сформировалась вторая береговая линия (поскольку вода чрезвычайно быстро замерзла и практически не вернулась обратно в океан).

Доказательством теории ученых является обнаружение различий между береговыми линиями океана высотой 50 м (по соляным отложениям и деталям рельефа). Это отличие появилось, как показало моделирование, в результате воздействия второго гигантского цунами.

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Ученые отмечают, что, хотя они обнаружили явные следы цунами в одном из регионов Марса, такие явления происходили в древности регулярно в других местах планеты (примерно каждые 3 млн лет с Марсом сталкивался крупный астероид).

Считается, что в Гесперийскую эру (3,2-3,7 млрд лет назад) Марс имел плотную атмосферу (давление у основания которой сравнимо с существующим сегодня на Земле) и гидросферу (состоящую из жидкой соленой воды). Ученые не исключают, что влажный климат мог способствовать поддержанию жизни на планете.