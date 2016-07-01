Телескоп Hubble сделал снимок сияния на северном полюсе Юпитера
Космический телескоп Hubble сделал в ультрафиолетовом диапазоне снимок сияния на северном полюсе Юпитера.
Ученые заявляют, что сделанный орбитальной обсерваторией снимок является одним из самых красочных, доступных человеку сегодня. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert.
На представленном NASA и Европейским космическим агентством изображении показан комбинированный снимок, полученный в ультрафиолетовом (в 2016 году) и инфракрасном (в 2014-м) диапазонах.
Полярные сияния на Юпитере возникают так же, как и на Земле, когда высокоэнергетические частицы солнечного ветра, направляемые магнитным полем, входят в атмосферу в районе полюсов. Вследствие наличия у Юпитера более мощного магнитного поля, чем у Земли, полярные сияния на планете в сотни раз интенсивнее, чем на Земле, и никогда не прекращаются.
Телескоп Hubble с периодичностью раз в месяц проводит наблюдения за полярными сияниями Юпитера. Впервые их наблюдала в 1979 году автоматическая станция Voyager 1. К газовому гиганту 4 июля 2016 года прибудет автоматическая станция Juno (Jupiter Polar Orbiter). В задачи миссии NASA входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера.