Twitter увеличил лимит видео

Как сообщает Reuters, ранее в Twitter можно было размещать видео до 30 секунд. Следующим шагом станет возможность монетизировать видеоконтент с помощью приложения Vine.

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"Это хорошее решение, которое подходит под стратегию по расширению прав и возможностей пользователей. Но это не рецепт решения больших задач в бизнесе", - сказал аналитик Monness Джеймс Чакмак.

Для сравнения, Instagram позволяет пользователям размещать видео до 60 секунд, Snapchat - до 10 секунд.

Как сообщал УНИАН, власти Алжира временно заблокировали социальные сети Facebook и Twitter для того, чтобы предотвратить злоупотребления ими во время сдачи выпускных экзаменов в школах.