МКС совершила "юбилейный" 100-тысячный виток вокруг Земли

Как сообщает пресс-служба российского Центра управления полетами, виток обращения станции вокруг нашей планеты длился с 7:35 до 9:10 по Киеву.

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«Таким длительным существованием МКС доказывает, что у человечества есть нужные технологии для постоянного присутствия на орбите, что у нас есть потенциал для дальнейшего освоения космического пространства", – сказал начальник Центра управления полетами (ЦУП) Максим Матюшин.

Отмечается, что в настоящее время станция состоит из 15 модулей целевого назначения – это самая крупная инженерная конструкция, собранная человеком на орбите Земли. Масса МКС – более 400 тонн, ее размеры позволяют в проекции полностью покрыть футбольное поле. С 2000 года станция стала постоянно обитаема. Обычно на ней одновременно работают не более шести человек, это два экипажа кораблей «Союз». Средняя высота полёта МКС сегодня – около 400 км, станция совершает полный оборот вокруг Земли за полтора часа.

Выполнение программы полёта на МКС обеспечивается постоянной круглогодичной работой международных экипажей.

Планируемая продолжительность эксплуатации МКС на сегодняшний день определена – это горизонт до 2024 года, за эти годы станция будет дооснащена научным оборудованием и новыми модулями для продолжения и расширения работы многоцелевого космического исследовательского комплекса.