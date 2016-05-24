Биологи назвали 10 самых интересных и необычных живых существ, открытых учеными в 2015 году

Публикация топ-10 приурочена ко дню рождения шведского натуралиста Карла Линнея (23 мая 1707 года) — создателя современной системы классификации растительного и животного мира. О выборе экспертов говориться на сайте Международного института по исследованию видов, сообщает lenta.ru.

Ученые выбрали 10 видов из более чем 18 тысяч, открытых в 2015 году. В список попали представители флоры и фауны Бразилии, Габона (по два вида), Эквадора, ЮАР, Мексики, Австралии, Перу и Испании.

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Список открывает новый вид галапагосских черепах — Chelonoidis donfaustoi — как символ эволюции и угрожаемых видов. За ним следует хищное растение Drosera magnifica — первый вид, открытый по опубликованным в социальной сети Facebook фотографиям. Кроме того, это самая крупная мухоловка (Drosera) Нового Света: она вырастает до 123 сантиметров. Вид находится под угрозой, так как произрастает только на вершине одной из гор Бразилии.

Далее идут приматы — древний гоминин Homo naledi и общий предок человекообразных обезьян Pliobates cataloniae (его останки обнаружили в Испании).

Среди обитателей моря биологи отметили глубоководного удильщика Lasiognathus dinema (за уродство) и рубинового морского дракона Phyllopteryx dewysea (за красоту). Среди насекомых — перуанский жук Phytotelmatrichis osopaddington, названный в честь медвежонка Паддингтона (также уроженца Перу) и равнокрылая стрекоза Umma gumma (это имя она получила по альбому группы Pink Floyd).

Замыкают список миниатюрное ракообразное-архитектор Iuiuniscus iuiuensis, которое строит себе «домики» из ила, и габонское дерево Sirdavidia solannona, редкий вид из семейства анноновых.