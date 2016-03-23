ООН: для борьбы с ВИЧ необходимо $26 миллиардов ежегодно

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Луис Лурес, передает Би-би-си. Он заявил, что у врачей сегодня "есть средства, научные данные и знания, чтобы победить эту эпидемию".

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"Я начинал работать с ВИЧ-инфицированными в 1980-х годах, и для меня сказать, что мы можем победить эту эпидемию, значит очень многое", - сказал он.

Всего в мире с 1987 года от СПИДа умерли 34 млн человек.