ООН: для борьбы с ВИЧ необходимо $26 миллиардов ежегодно
21:59, 23 марта 2016Мир
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Для прекращения эпидемии ВИЧ в мире нужно $26 млрд ежегодно.
Всего в мире с 1987 года от СПИДа умерли 34 млн человек / 062.ua
Об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Луис Лурес, передает Би-би-си. Он заявил, что у врачей сегодня "есть средства, научные данные и знания, чтобы победить эту эпидемию".
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"Я начинал работать с ВИЧ-инфицированными в 1980-х годах, и для меня сказать, что мы можем победить эту эпидемию, значит очень многое", - сказал он.
Всего в мире с 1987 года от СПИДа умерли 34 млн человек.
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