Philip Morris открыл в Киеве первый магазин по продаже инновационной системы нагревания табака iQOS

Как говорится в сообщении компании, Украина стала одним из первых рынков в мире, на которых iQOS стал доступен совершеннолетним потребителям.

"Открытие бутика iQOS в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 7Б усилит эффективность коммуникации с клиентами, как во время покупки продукта, так и на этапе сервисной поддержки", - отмечает Philip Morris.

Дизайн флагманского магазина iQOS выдержан в бионическом стиле – "как место, где природа встречается с технологией, дополняя друг друга".

Перед входом гостей встречает настоящий Pop-up Park с парклетами и зарядными устройствами для электрокаров. Несущие конструкции магазина оформлены в виде колонн. Зоны разграничены легкими перегородками из деревянных панелей.

При разработке интерьера креативный директор Анна Искиэрдо экспериментировала с самыми разными материалами: деревянные ленты Мебиуса в welcome-зоне, пробивающаяся сквозь пол трава, стены, напоминающие лунный ландшафт и установленный в стол из цельного дерева. Исполнителем дизайн-концепции магазина является бюро АИММ-ГРУПП.

Отметим, что появившийся в продаже на украинском рынке в феврале этого года iQOS - разработка Philip Morris International, представляющая собой электронный девайс для "парения", в котором используется табак.

Прибор состоит из зарядного устройства-футляра (чарджера, "зарядника"), напоминающего футляр для очков или смартфон, размером с мобильный телефон, и холдера ("держателя") – трубочки размером с сигару.

iQOS работает на основе инновационной технологии HEAT-NOT-BURN, благодаря которой табак не сжигается, а нагревается в пределах точно контролируемого температурного режима. В результате этого вместо дыма выделяется аэрозоль, что позволяет потребителю ощутить истинный вкус табака без дыма и пепла, а также практически без характерного запаха.

Напомним, в феврале Philip Morris International открыла специализированный интернет-магазин www.iqos.com.ua, с линией сервисной поддержки (0-800-507-807), службой экспресс-доставки и обслуживания.

С 2008 года компания инвестировала более 2 миллиардов долларов в разработки и фундаментальные научные исследования для создания альтернативных обычным сигаретам продуктов, исключающих процесс горения, включая iQOS. Для работы над проектом компания привлекла более 400 ученых и инженеров.​