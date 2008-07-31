Украина и Россия договорились развивать циркониевое производство

Украина и Россия договорились о совместном развитии циркониевого производства на базе государственного предприятия «Цирконий» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Мы договорились принципиально, что циркониевую программу мы выстроим между украинскими и российскими партнерами таким образом, чтобы стать взаимозависимыми», - сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ, отметив при этом, что это означает не только возобновление производства циркония и проката для нужд украинских АЭС, но и для нужд российских атомных станций, а также для возможной организации экспорта металла в другие страны.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что предложение о совместном развитии циркониевого производства, инициированное украинской стороной, в настоящее время нашло активную поддержку со стороны российских коллег.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ добавил, что до конца текущего года планируется завершить процедуру санации «Циркония» и включить его в состав создаваемого концерна «Ядерное топливо Украины». При этом на данный момент предприятие уже погасило задолженность перед основными кредиторами.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2007 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил новый разработанный Минтопэнерго план санации ГНПП « «Цирконий». Новый план санационных мероприятий предусматривает возможность реализации непрофильных активов для оздоровления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

ГНПП «Цирконий» находится в процедуре банкротства с июня 2002 года.

Общая сумма заявленных кредиторских требований к «Цирконию» составляла 74,9 млн. грн., при этом судом признано 47,99 млн. грн., в том числе долг перед Минтопэнерго в размере 38 млн. грн. С 29 ноября 2005 года предприятие находится в процедуре санации, срок действия которой был пролонгирован до 3 августа 2007 года.

Справка УНИАН. Государственное научно-производственное предприятие «Цирконий» создано в ноябре 1997 года путем выведения из состава ГП «Приднепровский химический завод». Предприятие является одним из крупнейших на территории Украины производителем циркониево-гафниевой продукции.

Основное назначение предприятия - выпуск продукции, обеспечивающей потребности ядерно-топливного цикла, а именно выпуск ядерно-чистых металлических циркония и гафния, сплавов циркония с ниобием. Также ГНПП "Цирконий" производит лигатуры и сплавы на основе циркония и гафния с медью, никелем, алюминием, железом, а также химические соединения широкого спектра на основе циркония и гафния, такие, как основной карбонат циркония, диоксиды циркония разных марок, оксинитрат циркония, оксихлорид циркония, ацетат циркония, тетрафторид циркония.