SpaceX планирует в ближайшие три года отправить корабль на Марс

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Программа по запуску кораблей на Марс получит название "Красный дракон": специалисты планируют разработать технологии для перевозки людей на Марс - это является одной из долгосрочных целей SpaceX.

В компании отметили, что "Драконы" будут исследовать поверхность Марса.

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Космические корабли "Дракон 2" сделаны так, что смогут приземлиться в любом месте Солнечной системы. Миссия "Красный дракон" - лишь первое испытание подобных полетов.

В SpaceX обещали предоставить детали этой программы в сентябре на Международном астронавтическом конгрессе.

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SpaceX, принадлежащая Илону Маску, может стать первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. До конца года они обещают представить свою версию космического корабля для полетов на Марс.