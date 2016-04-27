SpaceX планирует в ближайшие три года отправить корабль на Марс

22:47, 27 апреля 2016
Наука и IT
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Компания SpaceX планирует отправить космический корабль на Марс не позднее 2018 года.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Программа по запуску кораблей на Марс получит название "Красный дракон": специалисты планируют разработать технологии для перевозки людей на Марс - это является одной из долгосрочных целей SpaceX.

В компании отметили, что "Драконы" будут исследовать поверхность Марса.

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Космические корабли "Дракон 2" сделаны так, что смогут приземлиться в любом месте Солнечной системы. Миссия "Красный дракон" - лишь первое испытание подобных полетов.

В SpaceX обещали предоставить детали этой программы в сентябре на Международном астронавтическом конгрессе.

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SpaceX, принадлежащая Илону Маску, может стать первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. До конца года они обещают представить свою версию космического корабля для полетов на Марс.

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