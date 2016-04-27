SpaceX планирует в ближайшие три года отправить корабль на Марс
Компания SpaceX планирует отправить космический корабль на Марс не позднее 2018 года.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Программа по запуску кораблей на Марс получит название "Красный дракон": специалисты планируют разработать технологии для перевозки людей на Марс - это является одной из долгосрочных целей SpaceX.
В компании отметили, что "Драконы" будут исследовать поверхность Марса.
Читайте такжеSpaceX впервые успешно посадила нижнюю ступень ракеты на морскую платформу (видео)
Космические корабли "Дракон 2" сделаны так, что смогут приземлиться в любом месте Солнечной системы. Миссия "Красный дракон" - лишь первое испытание подобных полетов.
В SpaceX обещали предоставить детали этой программы в сентябре на Международном астронавтическом конгрессе.
Читайте такжеNASA отложило запуск корабля Insight на Марс из-за технических проблем
SpaceX, принадлежащая Илону Маску, может стать первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. До конца года они обещают представить свою версию космического корабля для полетов на Марс.