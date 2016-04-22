Япония успешно испытала первый самолет-невидимку

Самолет вылетел из аэропорта Нагоя префектуры Айти и приземлился на базе сил самообороны Японии в префектуре Гифу, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Киодо.

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Проект был разработан консорциумом японских компаний во главе с Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Прототип, названный Advanced Technology Demonstrator X, будет поставлен в Минобороны Японии. "Невидимки" должны будут заменить находящийся в настоящее время на вооружении военно-воздушных сил самообороны истребитель F-2.

Предполагается, что к весне 2019 года министерство обороны решит, будет ли дальнейшая доработка самолета проводиться исключительно японскими компаниями или для нее будут привлекаться иностранные производители.

Разработка первого японского самолета-невидимки началась в 2009 году и обошлась почти в 39,4 млрд иен ($358 млн). При конструировании самолета были использованы самые передовые технологии и разработки аэродинамики - в частности, такие радиопоглощающие материалы как углеродное волокно. Длина самолета составляет 14,2 м, высота 4,5 м, ширина - 9,1 м.