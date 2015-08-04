Airbus получил патент на строительство сверхзвукового пассажирского самолета (фото)

Таким образом инженеры компании Марко Прамполини и Йоан Корабеф запатентовали создание, по сути, сверхзвукового пассажирского самолета, передает ZN.UA со ссылкой на Business Insider.

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Airbus ожидает, что самолет сможет развивать скорость выше, чем Мах 4,5, то есть в 4,5 раза больше, чем скорость звука. Самолет сможет совершать перелет от Лондона до Нью-Йорка за час, в то время как снятый с производства "Конкорд" справлялся с этой задачей за 3,5 часа.

В патенте самолет описывается как "летательный аппарат, состоящий из фюзеляжа, готических треугольных крыльев по обе стороны от фюзеляжа и системы двигателей, способных приводить аппарат в движение". Самолет будет приводится в движение с помощью трех различных видов двигателей, работающих последовательно, и позволяющих ему набрать крейсерскую высоту и двигаться со скоростью 4800 км/ч.