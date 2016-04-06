WhatsApp включил шифрование переписки для всех пользователей
Мессенджер WhatsApp по умолчанию включил для всех пользователей конечное шифрование переписки.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Wired.
Подобный алгоритм предполагает, что данные будут доступны только самим участникам бесед, и получить данные пользователей не смогут даже в самой компании. Защита распространяется на личные и групповые чаты, а также голосовые звонки и пересылаемые фото- и видеоматериалы.
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Технология будет работать на любых мобильных устройствах при условии, что на них стоит свежая версия WhatsApp.
В работе над алгоритмом принял участие программист и криптограф под псевдонимиом Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), ставший одним из создателей рекомендуемого Эдвардом Сноуденом мессенджера Signal.
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Ранее УНИАН сообщал, что власти США хотят получить доступ к конфиденциальным данным пользователей мессенджера WhatsApp.