WhatsApp включил шифрование переписки для всех пользователей

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Wired.

Подобный алгоритм предполагает, что данные будут доступны только самим участникам бесед, и получить данные пользователей не смогут даже в самой компании. Защита распространяется на личные и групповые чаты, а также голосовые звонки и пересылаемые фото- и видеоматериалы.

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Технология будет работать на любых мобильных устройствах при условии, что на них стоит свежая версия WhatsApp.

В работе над алгоритмом принял участие программист и криптограф под псевдонимиом Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike), ставший одним из создателей рекомендуемого Эдвардом Сноуденом мессенджера Signal.

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Ранее УНИАН сообщал, что власти США хотят получить доступ к конфиденциальным данным пользователей мессенджера WhatsApp.