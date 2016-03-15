Власти США хотят получить доступ к данным пользователей WhatsApp - СМИ

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The New York Times.

Правительственные чиновники, отмечает газета, в закрытом режиме уже обсуждали, как решить проблему доступа к зашифрованные сообщениям и звонкам в WhatsApp.

"ФБР и министерство юстиции выжидают, чтобы начать судебное разбирательство в наиболее выгодных обстоятельствах. Они ждут случая, когда их требования будут выглядеть разумно", - считает представитель правозащитной организации Electronic Frontier Foundation Питер Экерсли.

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По данным издания, в ходе расследования преступления (в статье не уточняется какого именно, но речь идет не о терроризме) суд одобрил слежку правоохранителей за телефонами подозреваемых, но из-за шифрования WhatsApp они не смогли получить доступ к приложению.

В свою очередь один из высокопоставленных правоохранителей США опроверг данные о возможном иске властей к приложению.

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Чиновники еще не пришли к конкретному решению, отмечает газета. Но на фоне конфликта Apple и ФБР судебное разбирательство с WhatsApp может стать новым этапом в споре администрации президента США Барака Обамы с технологическими компания безопасности и конфиденциальности.