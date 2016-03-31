Ученые назвали условия хорошей смерти

Исследователи собрали точки зрения трех групп, имеющих отношение к смерти: пациентов, член их семьи и представителей системы здравоохранения. "Впервые были объединены позиции всех заинтересованных сторон. Конечно, смерть - это очень сложная тема. Людям не нравится говорить о ней. Однако очень важно честно и открыто обсуждать, как каждый из нас хочет окончить свои дни", - заявил ведущий автор статьи Дилип Джест.

Всего ученые определили 11 параметров, важных для хорошей смерти: возможность определять ее условия, отсутствие боли, духовное и религиозное измерения, эмоциональное благополучие, чувство завершенности жизненного пути, выбор средств лечения, достоинство, присутствие семьи, качество жизни, отношения с врачами - и "иное".

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Три "темы" важными назвали представители всех трех групп (эмоциональное благополучие, отсутствие боли, возможность определять условия смерти). В остальном мнения разошлись. Например, для пациентов духовное измерение смерти оказалось важнее, чем для членов их семей (для последних на первое место вышли чувство собственного достоинство и завершенности жизни). Медицинские работники заняли промежуточную позицию.

Однако авторы исследования утверждают, что в конечном счете, именно голос пациента должен быть наиболее весомым. "Обычно умирающие знают, что им нужно, и им становится лучше, если они говорят об этом", - заявил Джест.

В 2015 году шведские ученые разработали пятиминутный онлайн-тест, позволяющий, по их мнению, адекватно оценить вероятность умереть в ближайшие пять лет - у мужчин и женщин среднего возраста (40-70 лет). Тест состоит из 13 вопросов для мужчин и 11 - для женщин.