Ученые определили запах смерти

Об этом исследователи рассказали на Британском фестивале науки в городе Брэдфорд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт TechTimes.

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Специалисты пришли к выводу, что непосредственно перед началом разложения тканей организма тело человека пахнет свежескошенной травой, а также свежей рыбой.

Среди выделяемых после смерти соединений исследователи называют гексанал (именно за счет его свежескошенная трава имеет характерный аромат), а также индол (отличающийся резким ароматом) и триметиламин (с ароматом свежей рыбы).

К своим выводам ученые пришли, исследовав несколько забитых свиных туш. Эксперты поместили их в герметичные пространства, из которых периодически забирали пробы воздуха. Полученные данные они сравнивали с запахами живого человека.

Специалисты полагают, что их исследование может оказаться полезным для криминалистов и их собак, которых ученые предлагают натренировать на поиск недавно умерших людей.